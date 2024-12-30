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Warner: Neues "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim"-Preview online (Update)
30.12.2024 (Karsten Serck)
Warner hat in den USA eine Vorschau für "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) veröffentlicht und zeigt im "Extended Sneak Preview" gleich acht Minuten aus dem Fantasy-Abenteuer:
Der von Kenji Kamiyama inszenierte Anime-Film läuft seit dem 12.12.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Frühjahr auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
Update: Warner hat in den USA eine weitere Vorschau mit den ersten zehn Minuten aus dem Film veröffentlicht:
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