"Joker: Folie à Deux" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
"Joker: Folie à Deux" ist ab dem 02.01.2025 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erhältlich. Die Fortsetzung des "Batman"-Spin Offs von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga wird in der IMAX-Version mit wechselndem Bildformat 2,20:1/2,90:1 sowie englischem und deutschem Dolby Atmos-Sound präsentiert. Als Bonus-Material sind eine vierteilige Making of-Doku und mehrere kürzere Featurettes dabei. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook inklusive einer exklusiven Sonderedition mit alternativem Cover bei Amazon.de.
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] exklusiv bei Amazon.de
- Joker: Folie à Deux [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Joker: Folie à Deux [Blu-ray] bei Amazon.de
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Joker: Folie à Deux [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Joker: Folie à Deux [Blu-ray] bei jpc.de
Am 13.02.2025 erscheinen beide Joker-Filme noch einmal im Doppelpack als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Zum Streaming ist "Joker: Folie à Deux" auch als digitale 4K-Version erhältlich.
Joker: Folie à Deux (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)
Bild: 2,20:1/1,90:1
Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)
Extras:
- Joker: Folie à Deux - Dokumentationen:
Krieg ich’ne Zigarette?
Die Entwicklung von Lee
Hundert Filme in einem
Das Ende
- Die Musik von Joker: Folie à Deux
- Das Setdesign von Joker: Folie à Deux
- Farben des Wahnsinns
- Live! Mit dem Joker
ebenfalls erhältlich:
- Joker - Ultimate Steelbook Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Joker - Ultimate Steelbook Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.