"Joker: Folie à Deux" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

30.12.2024 (Karsten Serck)

Joker Folie A Deux 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook Joker Folie A Deux 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook Amazon Joker Folie A Deux 4k Ultra Hd Blu Ray

"Joker: Folie à Deux" ist ab dem 02.01.2025 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erhältlich. Die Fortsetzung des "Batman"-Spin Offs von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga wird in der IMAX-Version mit wechselndem Bildformat 2,20:1/2,90:1 sowie englischem und deutschem Dolby Atmos-Sound präsentiert. Als Bonus-Material sind eine vierteilige Making of-Doku und mehrere kürzere Featurettes dabei. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook inklusive einer exklusiven Sonderedition mit alternativem Cover bei Amazon.de.

Am 13.02.2025 erscheinen beide Joker-Filme noch einmal im Doppelpack als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Zum Streaming ist "Joker: Folie à Deux" auch als digitale 4K-Version erhältlich.

Joker: Folie à Deux (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Bild: 2,20:1/1,90:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Extras:

  • Joker: Folie à Deux  - Dokumentationen:
    Krieg ich’ne Zigarette?
    Die Entwicklung von Lee
    Hundert Filme in einem
    Das Ende
  • Die Musik von Joker: Folie à Deux
  • Das Setdesign von Joker: Folie à Deux
  • Farben des Wahnsinns
  • Live! Mit dem Joker

