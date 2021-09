News

Warner: Deutsches "The Suicide Squad"-Preview online

Warner hat ein Preview zu "The Suicide Squad" veröffentlicht. Die auf YouTube verfügbare Vorschau zeigt die ersten acht Minuten aus dem Film:

Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray des DC-Abenteuers von James Gunn erscheint voraussichtlich am 02.12.2021. Die Ultra HD Blu-ray wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Zum Bonus-Material gehören ein Audio-Kommentar, mehrere Making of-Featurettes, Deleted & Extended Scenes sowie ein "Gag Reel".

"The Suicide Squad" ist bereits jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich und wird ab dem 7. Oktober auch bei Sky in 4K mit deutschem Dolby Atmos-Sound zu sehen sein.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.