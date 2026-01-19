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Thriller "Lurker" im März auf Blu-ray Disc
19.01.2026 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht "Lurker" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Alex Russell über einen Verkäufer, dessen Bekanntschaft zu einem aufsteigenden Popstar zu einer zunehmenden Bedrohung wird, läuft seit dem 18.12.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 19.03.2026 mit deutschem und englischem 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
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