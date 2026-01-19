News

Dan D'Agostino präsentiert Momentum Z Leistungsverstärker

Dan D’Agostino Master Audio Systems stellt mit dem Momentum Z einen neuen High-End-Monoblock vor, der anlässlich des 15-jährigen Firmenjubiläums entwickelt wurde und die Momentum-Plattform um zahlreiche Verbesserungen ergänzt. Der Verstärker liefert 500 Watt an 8 Ohm, 1.000 Watt an 4 Ohm und bis zu 2.000 Watt an 2 Ohm und soll selbst unter höchster Last absolute Kontrolle und Stabilität bieten.

Kernstück ist der neue Kinetic Drive Regulator, der für konstant stabile Versorgung und geringe Verzerrungen sorgen soll. Erstmals setzt D’Agostino zudem auf eine JFET-basierte Eingangsstufe, die besonders rauscharm arbeiten und feine musikalische Details bewahren soll. Ergänzt wird dies durch eine Ethernet-fähige Leistungsüberwachung mit browserbasierter Anzeige von Betriebsdaten.

Optisch bleibt der Momentum Z der Designsprache der Marke treu: Massive Kupferkühlkörper und ein Gehäuse aus Aluminium und Kupfer verbinden Funktionalität mit ikonischer Ästhetik. Der Momentum Z positioniert sich als kompromissloser Monoblock für anspruchsvolle High-End-Systeme.

Der Dan D’Agostino MOMENTUM Z ist ab März 2026 im Fachhandel zum UVP von 75.000 Euro pro Stück inkl. MwSt. erhältlich.

