News

"Shell - Schönheit hat ihren Preis" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Shell - Schönheit hat ihren Preis" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller mit Elisabeth Moss und Kate Hudson über eine Anti-Aging-Technologie mit fatalen Folgen erscheint am 26.02.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.