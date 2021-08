News

"Venom" in 4K & HDR für 99 Cent bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Rund zwei Monate vor dem Kinostart von "Venom: Let There Be Carnage" bieten der Apple iTunes Store und Amazon Prime Video über das Wochenende den ersten "Venom"-Film mit Tom Hardy für 99 Cent zum Verleih an. Bei beiden Anbietern steht "Venom" in 4K Ultra HD mit HDR zum Streaming zur Auswahl. Apple bietet darüber hinaus auch Unterstützung für Dolby Vision und englischen Dolby Atmos-Ton.

alternativ:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.