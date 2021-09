News

Unveröffentlichtes David Bowie-Album "TOY" & "Brilliant Adventure"-Box auf CD & LP

Parlophone/Warner veröffentlicht das bislang unveröffentlichte David Bowie-Album TOY im Januar auf CD und LP. TOY wurde von David Bowie bereits 2000-2001 aufgenommen und bis zu dessem Tod im Jahr 2016 nicht veröffentlicht. Am 07.01.2022 kommt das Album schließlich doch als 3 CD und 6 LP-Set in den Handel. Neben dem eigentlichen Album enthalten die weiteren CD/LPs alternative Versionen und zusätzliche Songs sowie Unplugged-Aufnahmen.

Bereits am 26.11.2021 erscheint außerdem das "Brilliant Adventure"-Boxset mit den Bowie-Alben und zusätzlichen Aufnahmen aus dem Zeitraum 1992 - 2001, in dem TOY ebenfalls enthalten ist.

David Bowie: TOY Tracklisting

CD 1: TOY

I Dig Everything

You've Got A Habit Of Leaving

The London Boys

Karma Man

Conversation Piece

Shadow Man

Let Me Sleep Beside You

Hole In The Ground

Baby Loves That Way

Can't Help Thinking About Me

Silly Boy Blue

Toy (Your Turn To Drive)

CD 2: TOY- Alternatives & Extras

Liza Jane

You've Got A Habit of Leaving (alternative mix) *

Baby Loves That Way (alternative mix) *

Can't Help Thinking About Me (alternative mix)

I Dig Everything (alternative mix)

The London Boys (alternative version)

Silly Boy Blue (Tibet version)

Let Me Sleep Beside You (alternative mix) *

In The Heat Of The Morning

Conversation Piece (alternative mix) *

Hole In The Ground (alternative mix)

Shadow Man (alternative mix) *

Toy (Your Turn To Drive) (alternative mix) *

*Bislang unveröffentlicht

CD 3: TOY - Unplugged & Somewhat Slightly Electric

In The Heat Of The Morning (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

I Dig Everything (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

You've Got A Habit of Leaving (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

The London Boys (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

Karma Man (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

Conversation Piece (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

Shadow Man (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

Let Me Sleep Beside You (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

Hole In The Ground (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

Baby Loves That Way (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

Can't Help Thinking About Me (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

Silly Boy Blue (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

Toy (Your Turn To Drive) (Unplugged & somewhat slightly electric mix)

