Samsung verlängert PremiumPlus-Aktion bis 31. Oktober

Samsung verlängert erneut seine PremiumPlus-Aktion und bietet noch bis zum 04.08.2021 ausgewählte Lifestyle-TVs der Serien "The Frame" und "The Terrace" sowie den 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor "The Premiere" und Soundbars mit Cashback-Prämie oder einer kostenlosen Produktzugabe an. Teil der Aktion sind auch die aktuellen Neo QLED 8K Modelle QN800A und QN900A.

Wer sich für den QN900A in 75 oder 85 Zoll entscheidet, kann zwischen der Soundbar HW-Q950A oder einer Cashback-Summe von 600 bzw. 1.000 Euro wählen. The Terrace-Käufer erhalten die The Terrace Soundbar und wer den The Premiere erwirbt, kann sich über ein Galaxy S21 5G freuen.

Der Aktionszeitraum von Samsung PremiumPlus verlängert sich bis zum 31. Oktober 2021. Registrierungen der im Handel erworbenen Produkte sind bis zum 14. November 2021 online möglich. Die entsprechenden Produkte inklusive Modell-Codes sind in den Teilnahmebedingungen unter samsung.de/premiumplus zu finden.

Parallel zu der "PremiumPlus"-Aktion läuft ebenfalls bis 31.10. die SuperDeals-Aktion mit bis zu 1.200 Euro Cashback.

