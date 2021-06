News

"Total Recall" (2012) in 4K für 3,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple hat sein Film-Schnäppchen-Angebot auch in dieser Woche aktualisiert und bietet im iTunes Store wieder für je 3,99 EUR zahlreiche Filme an. Das Angebot umfasst diesmal nur einige kleinere Veränderungen, von denen aber insbesondere das "Total Recall"-Remake aus dem Jahr 2012 hervorsticht, welches zwar noch nicht auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wurde, bei iTunes aber ebenfalls in 4K Ultra HD für 3,99 EUR erhältlich ist:

Zu Preismarken von 3,99 EUR, 5,99 EUR und 7,99 EUR sind noch viele weitere Top-Filme in HD und teilweise auch 4K im Angebot:

Weitere Apple-Angebote:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.