News

"Tombstone" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht "Tombstone" auf Ultra HD Blu-ray. Der Wyatt Earp-Western mit Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott und Bill Paxton aus dem Jahr 1993 erscheint am 02.05.2025 mit deutschem DTS HD HR 5.1 und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of, Storyboards und Trailer geplant.

Am 05.09.2025 erscheint "Tombstone" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.