Barco ClickShare Konferenztechnik jetzt im HiFi Forum

Bildquelle: Barco / HiFi Forum Baiersdorf

Nicht nur bei hochwertigem Klanggenuss und exzellenter Bilddarstellung kennt sich das kompetente Team des HiFi Forum Baiersdorf gut aus. Auch für professionelle Lösungen im Business- und Konferenzbereich ist man der richtige Ansprechpartner. Diesbezüglich gibt es auch direkt Neuigkeiten, denn ab sofort kann man im HiFi Forum die innovativen Präsentationssysteme von Barco ClickShare ansehen und erleben.

Es handelt sich dabei um eine kabellose Präsentations- und Konferenzlösung, die Meetings einfacher, effizienter und intuitiver gestaltet. Ein Klick genügt und der Inhalt vom Notebook, Tablet oder Smartphone wird auf das zentrale Display gestreamt. Kabel oder irgendwelche Adapter sind dafür nicht notwendig. Ein großer Vorteil ist außerdem, dass ClickShare herstellerunabhängig funktioniert und volle BYOD-Kompatibilität ("Bring Your Own Device") bietet. Klassische Präsentationen sind ebenso möglich wie moderne Hybrid-Meetings mit Video und Audio.

ClickShare Conference teilt die Apps vom Laptop auf dem Display des Besprechungsraums und verbindet sie drahtlos mit den Kameras, Lautsprechern und Mikrofonen im Raum. Die Produkte eignen sich also perfekt für die Kombination mit bestehenden Videokonferenztools und USB-AV-Peripheriegeräten, wie z.B. Mikrofone, Soundbars und Kameras. Und zwar ohne, dass die Teilnehmer sich per Kabel verbinden müssen.

Darüber hinaus gibt es mit den ClickShare Videobars auch All-in-One-Videobars für unkomplizierte drahtlose Konferenzen. Die Lösung ermöglicht eine einfache Installation und geringe Betriebskosten bei gleichzeitig hoher Vielseitigkeit bzgl. der integrierten Funktionen und Möglichkeiten.

Bildquelle: Barco / HiFi Forum Baiersdorf

Folgende Produkte kann man im HiFi Forum Baiersdorf begutachten und ausprobieren:

ClickShare CX-20: für kleine Besprechungsräume

ClickShare CX-30: für kleine bis mittelgroße Besprechungsräume

ClickShare CX-50 2. Generation: Premium-Lösung für große Räume

ClickShare Bar Pro: Premium-Videobar

ClickShare Bar Core: einfachere Variante der Premium-Lösung

ClickShare Present: drahtloses Präsentationssystem aus Base Unit und Button am Laptop, um Inhalte bei persönlichen Besprechungen zu teilen

ClickShare C-5: teilt in kleineren Räumlichkeiten Inhalte vom Laptop oder Mobilgerät auf dem Raumdisplay

ClickShare C-10: größere Variante des C-5

Weitere Infos direkt hier:

Gerne kann man sich im HiFi Forum Baiersdorf von der intuitiven Bedienung und den flexiblen Möglichkeiten der drahtlosen "OneClick"-Konferenztechnik überzeugen. Die Planungs- und Montagespezialisten stehen hier mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die professionelle Planung und Umsetzung von modernen, integrierten Besprechungssystemen geht.

Das HiFi Forum Baiersdorf findet man hier:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

