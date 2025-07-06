News

"Foreigner: 4 - Deluxe Edition" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

07.07.2025 (Karsten Serck)

Rhino veröffentlicht "Foreigner: 4" als "Deluxe Edition" mit neuem Stereo-Remix auf Blu-ray Disc & CD. Das Album aus dem Jahr 1981 mit den Hits "Waiting For A Girl Like You" und "Urgent" erscheint als 4 CD-Set mit Blu-ray Disc. Die CDs enthalten zusätzlich zum Original-Album noch zahlreiche unveröffentlichte Songs, Demos, alternative Mixe, Intstrumental-Versionen und Live-Aufnahmen. Auf der Blu-ray Disc wird "4" neben dem neuen Stereo-Remix auch in Dolby Atmos präsentiert. Parallel dazu erscheint auch eine Schallplatte mit dem neuen Stereo-Remix. Der Verkaufsstart ist für den 12.09.2025 geplant.

bereits erhältlich:

Tracklisting Blu-ray/CD

CD1: “4” STEREO REMIX

Night Life  
Juke Box Hero  
Break It Up  
Waiting For A Girl Like You  
Luanne 
Urgent 
I’m Gonna Win  
Woman In Black 
Girl On The Moon  
Don't Let Go 

Anzeige

CD 2 UNRELEASED SONGS / ALTERNATIVE VERSIONS

Fool If You Love Him  
Love So Much Better  
Knockout Power  
Don't Say No (Don't Let Go early version)  
Jealous Lover 

EARLY VERSIONS & ALTERNATIVE MIXES

Night Life 
Take One Guitar (Juke Box Hero early version)  
Juke Box Hero 
Waiting For A Girl Like You (vocal & piano)  
Waiting For A Girl Like You (early version) 
Luanne (early version)  
Urgent (vocals on chorus only) 
I’m Gonna Win  
I’m Gonna Win (early version) 
Woman In Black (early version 1) 
Woman In Black (early version 2) 
Alone Again (Girl On The Moon early version) 
Girl On The Moon (early version) 
Don’t Let Go 

CD 3: INSTRUMENTAL ROUGH MIXES

Night Life  
Juke Box Hero  
Break It Up 
Waiting For A Girl Like You 
Luanne 
Urgent (bass version 1) 
Urgent (bass version 2) 
I’m Gonna Win (version 1) 
I’m Gonna Win (version 2) 
Woman In Black (with intro) 
Woman In Black (version 2) 
Girl On The Moon 
Don’t Let Go  
Fool If You Love Him  
Love So Much Better  

Anzeige


CD 4: “4” LIVE TOUR 1981-82

Long, Long Way From Home (Live in Birmingham 1981)  
Dirty White Boy (Live in Anaheim 1982) 
Blue Morning, Blue Day (Live in Anaheim 1982)  
Luanne (Live in Anaheim 1982)
Cold As Ice (Live in Germany 1981) 
Waiting For A Girl Like You (Live in Germany 1981)
Head Games (Live in Germany 1981) 
Starrider (with Prelude) (Live in Anaheim 1982) 
Woman In Black (Live in Anaheim 1982) 
Urgent (Live in Birmingham 1981) 
Double Vision (Live in Anaheim 1982) 
Juke Box Hero (Live in Anaheim 1982) 
Feels Like The First Time (Live in Anaheim 1982) 
Hot Blooded (Live in Anaheim 1982) 
Night Life (Live in Anaheim 1982)

Blu-ray Disc

FOREIGNER “4” ATMOS

Anzeige

Night Life 
Juke Box Hero 
Break It Up 
Waiting For A Girl Like You
Luanne 
Urgent  
I’m Gonna Win  
Woman In Black 
Girl On The Moon 
Don't Let Go  

FOREIGNER “4” STEREO REMIX

Night Life  
Juke Box Hero  
Break It Up  
Waiting For A Girl Like You  
Luanne  
Urgent  
I’m Gonna Win 
Woman In Black  
Girl On The Moon  
Don't Let Go 
Fool If You Love Him BONUS STEREO TRACK

Tracklisting LP

Side 1

Anzeige

Night Life 
Juke Box Hero 
Break It Up 
Waiting For A Girl Like You 
Luanne  

Side 2

Urgent 
I’m Gonna Win 
Woman In Black  
Girl On The Moon  
Don't Let Go

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK