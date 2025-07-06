"Foreigner: 4 - Deluxe Edition" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP
Rhino veröffentlicht "Foreigner: 4" als "Deluxe Edition" mit neuem Stereo-Remix auf Blu-ray Disc & CD. Das Album aus dem Jahr 1981 mit den Hits "Waiting For A Girl Like You" und "Urgent" erscheint als 4 CD-Set mit Blu-ray Disc. Die CDs enthalten zusätzlich zum Original-Album noch zahlreiche unveröffentlichte Songs, Demos, alternative Mixe, Intstrumental-Versionen und Live-Aufnahmen. Auf der Blu-ray Disc wird "4" neben dem neuen Stereo-Remix auch in Dolby Atmos präsentiert. Parallel dazu erscheint auch eine Schallplatte mit dem neuen Stereo-Remix. Der Verkaufsstart ist für den 12.09.2025 geplant.
bereits erhältlich:
- Foreigner: 4 - Atlantic 75 Series [SACD] bei jpc.de
- Foreigner: 4 - Atlantic 75 Series [LP] bei jpc.de
Tracklisting Blu-ray/CD
CD1: “4” STEREO REMIX
Night Life
Juke Box Hero
Break It Up
Waiting For A Girl Like You
Luanne
Urgent
I’m Gonna Win
Woman In Black
Girl On The Moon
Don't Let Go
CD 2 UNRELEASED SONGS / ALTERNATIVE VERSIONS
Fool If You Love Him
Love So Much Better
Knockout Power
Don't Say No (Don't Let Go early version)
Jealous Lover
EARLY VERSIONS & ALTERNATIVE MIXES
Night Life
Take One Guitar (Juke Box Hero early version)
Juke Box Hero
Waiting For A Girl Like You (vocal & piano)
Waiting For A Girl Like You (early version)
Luanne (early version)
Urgent (vocals on chorus only)
I’m Gonna Win
I’m Gonna Win (early version)
Woman In Black (early version 1)
Woman In Black (early version 2)
Alone Again (Girl On The Moon early version)
Girl On The Moon (early version)
Don’t Let Go
CD 3: INSTRUMENTAL ROUGH MIXES
Night Life
Juke Box Hero
Break It Up
Waiting For A Girl Like You
Luanne
Urgent (bass version 1)
Urgent (bass version 2)
I’m Gonna Win (version 1)
I’m Gonna Win (version 2)
Woman In Black (with intro)
Woman In Black (version 2)
Girl On The Moon
Don’t Let Go
Fool If You Love Him
Love So Much Better
CD 4: “4” LIVE TOUR 1981-82
Long, Long Way From Home (Live in Birmingham 1981)
Dirty White Boy (Live in Anaheim 1982)
Blue Morning, Blue Day (Live in Anaheim 1982)
Luanne (Live in Anaheim 1982)
Cold As Ice (Live in Germany 1981)
Waiting For A Girl Like You (Live in Germany 1981)
Head Games (Live in Germany 1981)
Starrider (with Prelude) (Live in Anaheim 1982)
Woman In Black (Live in Anaheim 1982)
Urgent (Live in Birmingham 1981)
Double Vision (Live in Anaheim 1982)
Juke Box Hero (Live in Anaheim 1982)
Feels Like The First Time (Live in Anaheim 1982)
Hot Blooded (Live in Anaheim 1982)
Night Life (Live in Anaheim 1982)
Blu-ray Disc
FOREIGNER “4” ATMOS
Night Life
Juke Box Hero
Break It Up
Waiting For A Girl Like You
Luanne
Urgent
I’m Gonna Win
Woman In Black
Girl On The Moon
Don't Let Go
FOREIGNER “4” STEREO REMIX
Night Life
Juke Box Hero
Break It Up
Waiting For A Girl Like You
Luanne
Urgent
I’m Gonna Win
Woman In Black
Girl On The Moon
Don't Let Go
Fool If You Love Him BONUS STEREO TRACK
Tracklisting LP
Side 1
Night Life
Juke Box Hero
Break It Up
Waiting For A Girl Like You
Luanne
Side 2
Urgent
I’m Gonna Win
Woman In Black
Girl On The Moon
Don't Let Go
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.