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"Tina Turner: Wildest Dreams 30th Anniversary Edition" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP
02.04.2026 (Karsten Serck)
Parlophone veröffentlicht im Juni "Tina Turner: Wildest Dreams" als "30th Anniversary Edition". Das ursprünglich 1996 veröffentlichte Album erscheint als Doppel-CD, Doppel-LP sowie als CD/Blu-ray-Boxset. Das 4CD/Blu-ray-Set enthält neben zahlreichen alternativen Mixen und Bonus-Tracks auch ein Live-Konzert aus dem Wembley-Stadion vom 20.07.1996 und auf Blu-ray Disc den Konzertfilm "Live In Amsterdam / Wildest Dreams Tour".
Der Verkaufsstart ist für den 26.06.2025 geplant.
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