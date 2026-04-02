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Paramount: "Primate" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "Primate" im Mai auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Johannes Roberts (47 Meters Down, Resident Evil: Welcome to Raccoon City) über eine Gruppe von Freunden, die auf Hawaii von einem mit Tollwut infizierten Schimpansen attackiert wird, erscheint am 08.05.2026 fürs Heimkino. Die Blu-ray Disc ist mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar von Autor/Regisseur Johannes Roberts und Produzent Walter Hamada sowie mehrere Making of-Featurettes geplant.

bereits erhältlich:

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