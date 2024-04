News

TIDAL Hi Res Audio & Dolby Atmos jetzt ohne Zusatzkosten

TIDAL hat seine Streaming-Tarife vereinfacht und bietet ab sofort nur noch einen einheitlichen Tarif für Einzel-Nutzer an, der auch das Musik-Streaming in Hi Res Audio mit FLAC und Dolby Atmos umfasst. Die bisherigen Tarife "TIDAL HiFi" für 10,99 EUR und "TIDAL HiFi Plus" für 19,99 EUR wurden in den neuen Tarif "TIDAL" überführt, der 10,99 EUR kostet.

Damit reagiert der Streaming-Dienst auf die Konkurrenz-Angebote wie Amazon Music Unlimited oder Apple Music, die ebenfalls keinen Aufpreis für Hi Res Audio und Dolby Atmos berechnen. Auch die TIDAL Family-Tarife für bis zu sechs Nutzer wurden auf ein Angebot für 16,99 EUR pro Monat reduziert.

Für Bestands-Abonnenten von "TIDAL HiFi Plus" wird der günstigere Preis für den Tarif "TIDAL" mit der nächsten auf den 10. April folgenden Zahlung abgerechnet.

