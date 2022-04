News

Thorens präsentiert DAVE 008 Dolby Atmos Vinyl Encoder

Bildquelle: Thorens

Thorens präsentiert im April einen ganz besonderen Neuzugang im Portfolio: Der Dolby Atmos Vinyl Encoder DAVE 008 integriert den traditionellen Plattenspieler in Dolby Atmos-Setups. Aus dem Stereo-Audiosignal des Phono-Gerätes generiert der DAVE 008 ein Dolby Atmos Vinyl Signal durch ein bisher einmaliges Verfahren. Thorens hat hier mit den legendären msm-Studios in München und den Emil Berliner Studios in Berlin zusammengearbeitet, um aus einem analogen RIAA zwei Kanal Signal eine Dolby Atmos Mehrkanalwiedergabe in höchster Qualität zu realisieren.

"Wir waren von Anfang an in die Entwicklung des neuen Standards involviert und haben bereits eine technische Lösung zur Wiedergabe fertig“, so Thorens Geschäftsführer Gunter Kürten.

Stefan Bock, Geschäftsführer und Inhaber der msm-Studios und Erfinder der Pure Audio Blu-ray, fasst zusammen: „Mit Thorens konnten wir einen starken Partner finden, der das Potential der vinylen Mehrkanalwiedergabe erkannt hat."

Rückseite

Rainer Maillard, der Macher hinter den Emil Berliner Studios, sieht großes Potential die bisher als unvereinbar geltenden Lager, der puristischen zwei Kanal Wiedergabe und die der Heimkinofans, zusammenzuführen. Die Technologie beim Schneiden der analogen Master-Vinyls ist eine Weiterentwicklung der Quadro-LP, die schon in den 1970iger Jahren eine kurzzeitige kommerzielle Anwendung fand.

Für den weltweiten Vertrieb wird sich Patrick Schappert, Inhaber und Gründer von GROBI TV in Kaarst, kümmern. Zusätzlich zur Distribution werden allein am Firmenstandort bei GROBI drei Hörräume eingerichtet, in denen der neue Dolby Atmos Vinyl Standard live zu erleben ist. Wir rechnen damit, dass sich der Standard fest am Markt etablieren wird.

Der neue Thorens Dolby Atmos Vinyl Encoder DAVE 008 ist ab 01. April 2022 zur UVP von 999 Euro erhältlich.

Weitere Informationen und die exklusive Vorstellung des DAVE 008 mit Stefan Bock und David Merkl (msm-Studios), Gunter Kürten (Thorens) und Patrick Schappert (GROBI) im Video:

