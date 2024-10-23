News
"Thorens - New Reference Collection" als UHQ-CD & 45 RPM Vinyl LP
24.10.2024 (Karsten Serck)
In-Akustik präsentiert die "Thorens - New Reference Collection" auf CD und LP. Nachdem Thorens bereits dem TD124 die Compilation "Tribute To A Legend" gewidmet hat, ist das "New Reference"-Laufwerk der Initiator für die neue Musikzusammenstellung, die einen Zeitraum von rund 60 Jahren abdeckt.
Die 13 Musik-Stücke werden auf einer UHQ-CD mit optimierter Reflexions-Schicht sowie alternativ auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit 45 RPM angeboten. Die Platten werden im "Direct Metal Mastering"-Verfahren produziert.
- Thorens - New Reference Collection Vol. 1 [UHQ-CD] bei jpc.de
- Thorens - New Reference Collection Vol. 1 [LP] bei jpc.de
- Thorens - New Reference Collection Vol. 1 [UHQ-CD] bei Amazon.de
- Thorens - New Reference Collection Vol. 1 [LP] bei Amazon.de
Tracklist
- She Moves On . Youn Sun Nah
- Trampled Under Foot- Vanessa Fernandez
- VTT - Vital Tech Tones
- I Hold No Grudge - Betty LaVette
- This Is What You Are- Mario Biondi & The High Five Quintet
- Fever - Elvis Presley
- Let It Be Me - Inger Marie Gundersen Gundersen
- Autumn Leaves - Eva Cassidy Cassidy
- Just A Little Lovin' - Shelby Lynne
- American Dream - Ondara
- Colour To The Moon - Allan Taylor
- Canadian Sunset - Gene Ammons
- La Vita - Beverly Glenn-Copeland
