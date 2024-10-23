News

"Thorens - New Reference Collection" als UHQ-CD & 45 RPM Vinyl LP

In-Akustik präsentiert die "Thorens - New Reference Collection" auf CD und LP. Nachdem Thorens bereits dem TD124 die Compilation "Tribute To A Legend" gewidmet hat, ist das "New Reference"-Laufwerk der Initiator für die neue Musikzusammenstellung, die einen Zeitraum von rund 60 Jahren abdeckt.

Die 13 Musik-Stücke werden auf einer UHQ-CD mit optimierter Reflexions-Schicht sowie alternativ auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit 45 RPM angeboten. Die Platten werden im "Direct Metal Mastering"-Verfahren produziert.

Tracklist

She Moves On . Youn Sun Nah Trampled Under Foot- Vanessa Fernandez VTT - Vital Tech Tones I Hold No Grudge - Betty LaVette This Is What You Are- Mario Biondi & The High Five Quintet Fever - Elvis Presley Let It Be Me - Inger Marie Gundersen Gundersen Autumn Leaves - Eva Cassidy Cassidy Just A Little Lovin' - Shelby Lynne A merican Dream - Ondara Colour To The Moon - Allan Taylor Canadian Sunset - Gene Ammons La Vita - Beverly Glenn-Copeland

