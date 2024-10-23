News

"Thorens - New Reference Collection" als UHQ-CD & 45 RPM Vinyl LP

24.10.2024 (Karsten Serck)

In-Akustik präsentiert die "Thorens - New Reference Collection" auf CD und LP. Nachdem Thorens bereits dem TD124 die Compilation "Tribute To A Legend" gewidmet hat, ist das "New Reference"-Laufwerk der Initiator für die neue Musikzusammenstellung, die einen Zeitraum von rund 60 Jahren abdeckt.

Die 13 Musik-Stücke werden auf einer UHQ-CD mit optimierter Reflexions-Schicht sowie alternativ auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit 45 RPM angeboten. Die Platten werden im "Direct Metal Mastering"-Verfahren produziert.

Tracklist

  1. She Moves On . Youn Sun Nah
  2. Trampled Under Foot- Vanessa Fernandez
  3. VTT - Vital Tech Tones
  4. I Hold No Grudge - Betty LaVette
  5. This Is What You Are- Mario Biondi & The High Five Quintet
  6. Fever - Elvis Presley
  7. Let It Be Me - Inger Marie Gundersen Gundersen
  8. Autumn Leaves - Eva Cassidy Cassidy
  9. Just A Little Lovin' - Shelby Lynne
  10. American Dream - Ondara
  11. Colour To The Moon - Allan Taylor
  12. Canadian Sunset - Gene Ammons
  13. La Vita - Beverly Glenn-Copeland
