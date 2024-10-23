News

Shokz OpenRun Pro 2 vereint Knochen- und Luftschall-Technologie

Bildquelle: Shokz

Die Nachfrage nach Open-Ear-Kopfhörern ist laut GfK in den ersten drei Quartalen 2023 um 180 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Shokz gilt als Pionier in diesem Bereich und stellt mit dem OpenRun Pro 2 ein neues, innovatives Exemplar vor. Sport- und Schwimmkopfhörer nutzen in der Regel Knochenleitung für den Schalltransport (z.B. OpenSwim Pro), während OpenFit oder OpenFit Air die für den Alltag besser geeignete Luftschallübertragung verwenden. Damit Umstehende trotzdem nicht alles mithören können, hat Shokz die DirectPitch-Technologie entwickelt. Damit wird alles aktiv unterdrückt, was nicht im Ohr ankommt.

Der neue OpenRun Pro 2 ist nun erstmals mit der "Dual-Pitch-Technologie" ausgestattet, die Knochenleitungs- und Luftschall-Technologie miteinander vereint, während DirectPitch weiterhin Schalllecks minimiert. Ein ultradünner Knochenleitungs-Treiber sorgt für präzise Höhen, während der Niederfrequenz-Luftleitungstreiber kräftige Bässe liefern soll. Eine Reduktion der Vibrationen der Knochenleitung soll auch bei höheren Lautstärken für exzellente Wiedergabe sorgen.

Der Shokz OpenRun Pro 2 ist für 199 Euro UVP erhältlich.

