News

"The World of Hans Zimmer - Live at Hollywood in Vienna" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Sony Music veröffentlicht "The World of Hans Zimmer - Live at Hollywood in Vienna" auf Blu-ray Disc. Das Wiener Konzert der "The World of Hans Zimmer"-Tour erscheint am 29.10.2021 auf Blu-ray Disc und wird ebenso wie bereits "Hans Zimmer - Live in Prague" mit einem Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Neben den 16 verschiedenen Hans Zimmer-Kompositionen sind noch mehrere Musik-Videos als Bonus-Material dabei.

bereits erhältlich:

"The World of Hans Zimmer - live at Hollywood in Vienna" Tracklisiting

01 The Dark Knight Orchestra Suite

02 Mission Impossible 2 Orchestra Suite: Part 1

03 Mission Impossible 2 Orchestra Suite: Part 2

04 Rush Orchestra Suite

05 Kung Fu Panda: Oogway Ascends - Orchestra Version

06 – 09 The Da Vinci Code Orchestra Suite: Parts 1 – 4

10 Sherlok Holmes Fantasy

11 The Holiday Orchestra Suite

12 Hannibal: To Every Captive Soul - Orchestra Version

13 The Lion King Orchestra Suite

15 Gladiator Orchestra Suite: Part 3, Now We Are Free / 15) Inception: Time - Orchestra Version

16 – 17 Pirates of The Caribbean Orchestra Suite Parts 1 – 2

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.