The Who: "Quadrophenia" & "The Who By Numbers" erscheinen als "Half Speed Remaster" Vinyl-LPs

"The Who" veröffentlichen ihr Album "Quadrophenia" aus dem Jahr 1973 in einer neuen "Half Speed Remaster Edition". Das Remastering der Schallplatte erfolgte bei Close to the Edge und der "Half Speed" Lackschnitt mit 16 2/3 RPM in den Abbey Road Studios. Die Doppel-LP erscheint im Gatefold-Cover mit einem 44-seitigen Booklet.

Die "Half Speed Remaster"-Edition von "Quadrophenia" wird ab dem 02.02.2024 im Handel erhältlich sein. Parallel dazu erscheint auch eine "Half Speed Remaster"-Edition von "The Who By Numbers" aus dem Jahr 1975.

Tracklist "Quadrophenia"

LP 1

SIDE ONE

I Am the Sea

The Real Me

Quadrophenia

Cut My Hair

The Punk and The Godfather

SIDE TWO

I’m One

The Dirty Jobs

Helpless Dancer (Roger’s Theme)

Is It in My Head

I’ve Had Enough

LP 2

SIDE THREE

5:15

Sea and Sand

Drowned

Bell Boy (Keith’s Theme)

SIDE FOUR

Doctor Jimmy (John’s Theme)

The Rock

Love, Reign O’er Me (Pete’s Theme)

