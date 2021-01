News

"The Snoopy Show" ab Februar bei Apple TV+

Apple hat einen neuen Trailer für die Serie "The Snoopy Show" veröffentlicht, die am 05.02.2021 bei Apple TV+ starten soll:

Jede Episode der neuen Serie aus der Peanuts-Welt besteht aus jeweils rund drei sieben Minuten langen Cartoons. "The Snoopy Show" ist nach dem Kurzfilm "Peanuts im All: Die Geheimnisse der Apollo 10" und "Snoopy im All" bereits die dritte Show mit den Peanuts-Figuren von Charles M. Schulz und wird wahrscheinlich ebenso in 4K mit Dolby Vision bei Disney+ starten.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.