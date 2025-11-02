News

"The Doors: Immersed (1967-1971)" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Rhino veröffentlicht "The Doors: Immersed (1967-1971)" auf Blu-ray Disc. Das Blu-ray-Audio-Boxset enthält die sechs Studio-Alben "The Doors", "Strange Days", "Waiting For The Sun", "The Soft Parade", "Morrison Hotel" und "L. A. Woman" inklusive einem neuen Dolby Atmos-Mix des langjährigen Band-Tontechnikers Bruce Botnick sowie zusätzlich in 5.1 und Hi Res Stereo.

Der Verkaufsstart ist für den 26.12.2025 geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.