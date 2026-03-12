News
"Becoming Led Zeppelin" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
12.03.2026 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Becoming Led Zeppelin" auf Ultra HD Blu-ray. Die Dokumentation von Bernard MacMahon über die Rock-Band von Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham und John Paul Jones erscheint am 30.04.2026 als "Collector's Edition" mit englischem DTS HD MA 5.1-Ton im Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Als Bonus-Material sind u.a. ein Brief vom Regisseur, 4 Fotokarten, ein Patch, Sticker und zwei Gitarren-Plektren dabei.
