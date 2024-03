News

"The Crow" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook & "Limited Collector's Edition" bei Amazon vorbestellbar

Paramount veröffentlicht "The Crow - Die Krähe" im Mai auf Ultra HD Blu-ray. Alex Proyas Fantasy-Thriller mit Brandon Lee aus dem Jahr 1994 soll am 23.05.2024 als Ultra HD Blu-ray-Premiere im Steelbook erscheinen und ist jetzt auch bei Amazon.de vorbestellbar. Neben dem einfachen 4K-Steelbook erscheint auch noch eine "Limited Collector's Edition" mit Artcards und Poster exklusiv bei Amazon.de.

Zeitgleich erscheint außerdem Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" (Once Upon A Time In The West) als "Collector's Edition" auf Ultra HD Blu-ray sowie am 30.05. ein 4K-Steelbook von "Star Trek III".

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.