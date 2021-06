News

"The Blackout" als Mini-Serie auf Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "The Blackout" auch als Mini-Serie auf Blu-ray Disc. Bereits im November 2020 erschien das russische Science Fiction-Action-Drama in einer 154 Minuten-Fassung auf Blu-ray Disc.

Am 27.08.2021 wird jetzt auch "The Blackout - Die komplette Serie" auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Die Laufzeit fällt mit 296 Minuten fast doppelt so lang aus und entsprechend werden die sechs Episoden der Serien-Version auch auf zwei Blu-ray Discs verteilt.

Sowohl der deutsche als auch der russische Ton werden als DTS HD 5.1-Mix präsentiert.

bereits erhältlich:

