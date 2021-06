News

Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In… Hollywood" jetzt als Roman erhältlich

Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" ist jetzt als Roman mit erweiterter Handlung erhältlich. Nach der bereits als Taschenbuch erhältlichen englischen Originalfassung "Once Upon A Time In... Hollywood: A Novel" erscheint das Buch am 08.07.2021 auch unter dem Titel "Es war einmal in Hollywood" bei Kiepenheuer & Witsch in der deutschen Übersetzung von Thomas Melle und Stephan Kleiner. Im Unterschied zum englischen Original erscheint die deutsche Version aber nicht direkt als Taschenbuch sondern zunächst als wesentlich teureres gebundenes Buch.

Tarantino erweitert in dem Roman die Handlung von "Once Upon a Time in Hollywood" um die Vorgeschichte des Schauspielers Rick Dalton und seines Stuntdoubles Cliff Boot, die im Film von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt gespielt wurden. Tarantino verwendet auch einen anderen Zeitablauf als im Film und beginnt die Geschichte mit einem Meeting von Rick Dalton, das seiner Karriere eine Wendung geben wird und im Film erst im späteren Verlauf stattfindet.

