News

Terminplan für HIGH END 2023 steht fest

Die HIGH END Society kündigt die nächste HIGH END-Messe für den kommenden Mai an. Die HIGH END 2023 soll vom 18. bis 21. Mai auf dem Messegelände des MOC Event Center München stattfinden. Die Messe geht angesichts vieler Hersteller-Anfragen davon aus, dass die Anzahl der Anmeldungen wieder ein sehr hohes Niveau erreichen wird. Für Aussteller läuft die Anmeldefrist noch bis Ende November.

Auch auf der HIGH END 2023 soll es wieder zwei Fachbesuchertage am Donnerstag am Freitag geben. Am Samstag und Sonntag ist die HIGH END dann für das Publikum geöffnet. Der Ticketverkauf wird ausschließlich online mit Vorabregistrierung erfolgen, die voraussichtlich ab Anfang 2023 ermöglicht wird.

Noch vor der HIGH END findet am 05.11. und 06.11.2022 die FINEST AUDIO SHOW in Dortmund statt, die ebenfalls von der HIGH END Society veranstaltet wird. Der Online-Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.