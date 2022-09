News

Tarantino-Klassiker "Reservoir Dogs" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

StudioCanal veröffentlicht "Reservoir Dogs" im Dezember auf Ultra HD Blu-ray. Der Quentin Tarantino-Klassiker aus dem Jahr 1992 erscheint am 01.12.2022 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook sowie parallel auch als remasterte Blu-ray Disc inklusive Poster. Außerdem ist eine "Limited Collector's Edition" im Direktvertrieb von Arthaus geplant.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Bereits ab dem 04.10.2022 wird die remasterte Version des Regiedebüts von Quentin Tarantino im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe auch in deutschen Kinos zu sehen sein.

Neben "Reservoir Dogs" erscheint voraussichtlich von Paramount am 08.12.2022 auch "Pulp Fiction" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Reservoir Dogs (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1 (Dolby Vision & HDR10)

Sprachen/Ton: Deutsch, Englisch (5.1 DTS-HD MA), Deutsch (2.0 DTS-HD MA)

Untertitel: Deutsch

EXTRAS

Geschnittene Szenen

Doku: „Playing It Fast and Loose“

Featurette: „Profiling the Reservoir Dogs“

Reservoir Dogs (Blu-ray Disc)

Bild: 2,35:1

Sprachen/Ton: Deutsch, Englisch (5.1 DTS-HD MA), Deutsch (2.0 DTS-HD MA)

Untertitel: Deutsch

EXTRAS

Geschnittene Szenen

Doku: „Playing It Fast and Loose“

Featurette: „Profiling the Reservoir Dogs“

Artwork Poster

