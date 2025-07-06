News
Sting-Alben erscheinen als "Expanded Editions" auf CD
07.07.2025 (Karsten Serck)
Universal Music veröffentlicht fünf Solo-Alben von Sting als neue "Expanded Editions" auf CD. Die CDs enthalten neben den Original-Alben noch zahlreiche weitere Songs, Remixe und Live-Aufnahmen. Während "The Dream Of The Blue Turtles" und "Brand New Day" als 3 CD-Set erscheinen werden alle anderen Alben als 2 CD-Set angeboten. Allerdings werden die Sets zunächst nur als Japan-Import erhältlich sein und dort wie so oft als SHM-CD mit optimiertem Datenträgermaterial veröffentlicht.
Der Verkaufsstart ist für den 11.07.2025 geplant.
- Sting: The Dream Of The Blue Turtles - Expanded Edition [CD] bei jpc.de
- Sting: Nothing Like The Sun - Expanded Edition [CD] bei jpc.de
- Sting: Ten Summoners Tales - Expanded Edition [CD] bei jpc.de
- Sting: Brand New Day - Expanded Edition [CD] bei jpc.de
- Sting: The Soul Cages - Expanded Edition [CD] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.