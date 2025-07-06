News

Sting-Alben erscheinen als "Expanded Editions" auf CD

Universal Music veröffentlicht fünf Solo-Alben von Sting als neue "Expanded Editions" auf CD. Die CDs enthalten neben den Original-Alben noch zahlreiche weitere Songs, Remixe und Live-Aufnahmen. Während "The Dream Of The Blue Turtles" und "Brand New Day" als 3 CD-Set erscheinen werden alle anderen Alben als 2 CD-Set angeboten. Allerdings werden die Sets zunächst nur als Japan-Import erhältlich sein und dort wie so oft als SHM-CD mit optimiertem Datenträgermaterial veröffentlicht.

Der Verkaufsstart ist für den 11.07.2025 geplant.

