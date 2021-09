News

Star Wars: "The Book of Boba Fett" ab Dezember bei Disney+

Disney+ hat den Start der neuen Star Wars-Serie "The Book of Boba Fett" für den 29. Dezember 2021 angekündigt. Einen Trailer gibt es noch nicht aber zumindest einige weitere offizielle Informatioen zum Inhalt und Team der Serie:

„Das Buch von Boba Fett”, ein spannendes Star Wars Abenteuer, führt den legendären Kopfgeldjäger Boba Fett und die Söldnerin Fennec Shand, in die Unterwelt der Galaxis, als sie in die Wüste von Tatooine zurückzukehren, um Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde.

Die Hauptrollen in „Das Buch von Boba Fett” übernehmen Temuera Morrison und Ming-Na Wen. Ausführende Produzenten sind Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy und Colin Wilson. Ausführende Co-Produzenten sind Karen Gilchrist und Carrie Beck. John Bartnicki ist als Produzent und John Hampian als Co-Produzent tätig.

Neben "The Book of Boba Fett" wird außerdem auch die dritte Staffel von "The Mandalorian" voraussichtlich zu Weihnachten 2021 bei Disney+ gezeigt.

