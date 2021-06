News

"Star Force Soldier" uncut als Blu-ray-Steelbook

Koch Media veröffentlicht im September "Star Force Soldier" in einer weiteren Sonderedition auf Blu-ray Disc. Der Action-Film von "Resident Evil"-Regisseur Paul W.S. Anderson aus dem Jahr 1998 mit Kurt Russell war zuvor bereits als Blu-ray Disc-Mediabook erhältlich und erscheint am 09.11.2021 noch einmal in der Uncut-Fassung als Blu-ray Disc-Steelbook.

Der deutsche und englische Ton werden im DTS HD MA 5.1-Format präsentiert. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar sowie ein Making of, Trailer und Interviews geplant.

