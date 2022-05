News

"Spider-Man: No Way Home" bald auch als Blu-ray 3D?

"Spider-Man: No Way Home" ist zwar bereits seit April auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erhältlich. Eine Blu-ray 3D-Version wurde von Sony aber bislang noch nicht veröffentlicht.

Das könnte sich zumindest bald in Australien ändern wo der Anbieter Random Space Media eine Blu-ray 3D-Version für den Juli/August 2022 in Aussicht stellt. Die Blu-ray 3D soll demnach für alle Regionalcodes freigegeben sein und zumindest über englischen Ton verfügen. Informationen zu weiteren Sprachen liegen nicht vor.

Von Sony gibt es dazu noch keine offizielle Bestätigung. "Spider-Man: No Way Home" wurde weltweit bislang nur in 2D auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Spider-Man: No Way Home (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Special Features

Unveröffentliche und erweiterte Szenen

Bloopers & Outtakes

Easter Eggs in der alternativen Realität

Das Schurken-Multiversum

Stranges Welt

Realitätskollision

Vereinigung der Spiders

Anzeige

