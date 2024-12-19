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"Operation White Christmas" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook

Nameless Media veröffentlicht "Operation White Christmas" auf Ultra HD Blu-ray. Die östereichische Horror-Komödie von Flo Lackner erscheint am 20.01.2025 inklusive "Extended Cut" als Mediabook mit Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und Soundtrack-CD. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of und Booklet dabei.

Das Mediabook wird in vier verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

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