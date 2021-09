News

Sofanella Sofas & Sessel hautnah erleben: Deutschland-Roadshow ab Oktober

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella startet eine Roadshow und fährt ab Oktober mit einem Truck durch Deutschland, in dem die Designer-Sofas & Sessel der Premium-Line zum Probesitzen bereit stehen und das Sofanella-Team für individuelle Fragen und Wünsche zur Verfügung steht.

Auf 72 Quadratmetern können Interessierte die neuesten Sofa-Trends entdecken und Polstermöbel-Bestseller begutachten. Für genügend Platz sorgt ein ausfahrbarer Pavillon. So ist auch die Einhaltung des Hygienekonzepts ohne Probleme möglich.

Im Truck sind sowohl beliebte Modelle als auch Produkt-Neuheiten zu sehen – vom Ecksofa und Sesseln bis zum Relax-Sofa oder Designer-Stücken. Interessierte können sich vor Ort von der Qualität und der Beschaffenheit der Modelle überzeugen und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Leder- und Stoffarten erfühlen. Außerdem zeigt die Ausstellung eine breite Palette an möglichen Farbtönen – von klassisch bis knallig.

Interessierte können in dem Truck nicht nur ausgewählte Polstermöbel des Sofa-Onlineshops aus der Premium-Line anschauen, sondern sich auch ausgiebig beraten und informieren lassen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, zusammen mit Sofanella-Experten das eigene Wunsch-Sofa zu konfigurieren.

"Sofanella on Tour" zieht an 30 Tagen durch 13 Städte von Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg bis nach Berlin und Leipzig. Die Roadshow startet am 19.10.2021 in Lindau am Bodensee und zieht dann in den folgenden Wochen durch die Lande bis zum Abschlusstermin am 13.11. in Nürnberg.

Damit die Sofanella-Mitarbeiter ihnen auch in aller Ruhe Rede und Antwort stehen können, ist bereits vorab eine Online Termin-Vereinbarung möglich.

Wer nicht in der Nähe einer der Städte auf dem Roadshow-Fahrplan wohnt, kann außerdem die Sofanella-Sofas in einem der zahlreichen Showrooms in Deutschland und Österreich ausprobieren, die auf der Sofanella-Website in der Showroom-Übersicht zu finden sind.

Eine Übersicht des genauen Zeitplans für die "Sofanella on Tour"-Roadshow finden Sie unter www.sofanella.de/sofanella-on-tour.

www.sofanella.de

