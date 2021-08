News

SkyShowtime: Neuer Streaming-Dienst in Europa

Comcast und ViacomCBS kündigen den Start des Streaming-Dienstes "SkyShowtime" in Europa an. Nachdem die Sky-Muttergesellschaft bereits eine Kooperation mit ViacomCBS für den Streaming-Dienst Paramount+ beschlossen hatte, soll "SkyShowtime" im kommenden Jahr in Nord- und Osteuropa sowie in Spanien, Portugal und den Niederlanden starten. Die "Sky-Länder" England, Italien und Deutschland gehören nicht dazu.

Zum Angebot des Streaming-Dienstes gehören Filme und Serien von NBCUniversal, Sky, SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount und Peacock.

"SkyShowtime" wird ein Joint Venture von Comcast und ViacomCBS mit gleichen Anteilen und soll zum Start bereits über 10.000 Stunden Programm inklusive monatlichen Neustarts von Filmen und Serien bieten. Zum genauen Start und Abo-Preisen von ""SkyShowtime" werden Details erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

