Sky zeigt über 100 Fußball-Bundesliga-Spiele in Ultra HD mit HDR

Sky kündigt den Start der Fußball Bundesliga-Saison mit einem umfangreichen Angebot von Spielen in Ultra HD & HDR an. Am Freitag, dem 23. Juli beginnt die neue Spielzeit der 2. Bundesliga, drei Wochen danach folgt die 1. Bundesliga.

Sky Q Kunden mit UHD-Option können in der Regel drei Spiele pro Spieltag live auch auf Sky Sport Bundesliga UHD in Ultra HD sehen – ein Spiel des Bundesliga-Nachmittags, das "tipico Topspiel der Woche" und das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Insgesamt überträgt Sky über 100 Spiele in UHD und HDR. Für den Live-Sport nutzt Sky den HDR Broadcast-Standard "Hybrid Log Gamma" (HLG), der von den meisten Fernsehern mit HDR unterstützt wird.

Neben Sky hat sich auch der Streaming-Dienst DAZN einen Teil der Bundesliga-Rechte ab der kommenden Bundesliga-Saison gesichert. Sky Q-Kunden mit DAZN-Abo können die Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag sowie alle weiteren Inhalte von DAZN live auf zwei linearen DAZN-TV-Kanälen und über die DAZN-App auf Sky Q sehen.

