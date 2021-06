News

Sky zeigt neue "The Equalizer"-Serie

Sky zeigt ab dem 12.07.2021 "The Equalizer". In der neuen Serie tritt Queen Latifah als Rächerin und ehemalige Agentin Robyn McCall in die Fußstapfen von Denzel Washington und Edward Woodward.

"The Equalizer" wird ab dem 12. Juli immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One ausgestrahlt sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Eine zweite Staffel der Serie wurde bereits bestätigt.

www.sky.de

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.