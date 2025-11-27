News

"Fahrt zur Hölle, ihr Halunken (The Specialists)" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Filmjuwelen veröffentlicht "Fahrt zur Hölle, ihr Halunken (The Specialists)" (Gli specialisti / Le spécialiste) auf Ultra HD Blu-ray. Der Italo-Western von Sergio Corbucci aus dem Jahr 1969 mit Johnny Hallyday, Mario Adorf und Gastone Moschin erscheint am 27.11.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit deutschem, italienischem und französischem DTS HD MA 2.0-Ton sowie einzeln auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und mehrere Hintergrund-Featurettes geplant.

Update: Die Veröffentlichung wurde auf den 04.12.2025 verschoben.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.