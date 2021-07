News

"Sky Cinema Back to the 80s" zeigt für eine Woche 80er Hits

Sky zeigt auf dem Sender "Sky Cinema Back to the 80s" ab dem 12. Juli über 30 Kino-Hits aus den 80er Jahren. Zu den Klassikern auf dem PopUp-Kanal gehören u.a. die folgenden Filme:

"E.T. - der Außerirdische"

"Big"

"Ghostbusters 1 & 2"

"Beverly Hills Cop 1 & 2"

"Splash"

"Wall Street"

"Stirb langsam"

"Zurück in die Zukunft"

"Die Hexen von Eastwick"

"Roxanne"

"Kuck mal, wer da spricht"

"Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten"

"Die Fliege"

"A Nightmare" on Elm Street"

"Full Metal Jacket"

"Sky Cinema Back to the 80s" läuft von 12. bis 20. Juli und ersetzt in diesem Zeitraum Sky Cinema Special. Die Filme stehen auf Sky Q und mit dem Streamingdienst Sky Ticket auch jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

www.sky.de

