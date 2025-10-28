News

SIM2 Ultranero 4: Neue Referenz im High-End-Heimkino?

Bildquelle: SIM2 / HiFi Forum Baiersdorf

Kompromisslos hochwertige Bilddarstellung im Heimkino in Verbindung mit elegantem Design und praxisrelevanten Features, dafür ist der italienische Hersteller SIM2 bestens bekannt. Mit dem SIM2 Ultranero 4 wird ein neuer Heimkino-Projektor der Spitzenklasse präsentiert. Der DLP-Projektor soll modernste Signalverarbeitung, einen herausragenden Schwarzwert und exzellente Farbtreue kombinieren – für ein Bild mit beeindruckender Tiefe und Natürlichkeit.

Weitere Details gibt es hier:

