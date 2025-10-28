News

Basalte eröffnet exklusiven Showroom in Düsseldorf

Bildquelle: Basalte / HiFi Forum Baiersdorf

Im Herzen Düsseldorfs, nur wenige Schritte von der Königsallee entfernt, lädt Basalte in seinen neuen Flagship-Showroom ein. Auf drei Etagen erleben Besucher die Verbindung aus architektonischem Design, Smart-Home-Technologie und luxuriösem Wohnkomfort.

Von eleganten Design-Tastaturen und Touch-Displays bis hin zu leistungsfähigen Audiosystemen und Lautsprechern zeigt Basalte sein gesamtes Smart-Living-Portfolio in stilvoller Umgebung. Besuche sind nur nach Terminvereinbarung möglich.

Alle Infos und Buchungsmöglichkeiten hier:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.