Neue Marantz Wireless-Lautsprecher Horizon und Grand Horizon

Bildquelle: Marantz

Mit den beiden neuen Wireless-Lautsprechern "Horizon" und "Grand Horizon" präsentiert Marantz innovative Audiokomponenten mit luxuriösem Design, die dazu mit hohem Bedienkomfort und Flexibilität überzeugen sollen. Natürlich auch mit erstklassiger Klangqualität. Es handelt sich, so Marantz, um moderne Audioprodukte der Luxusklasse. Die neue, aber mit zahlreichen charakteristischen Marantz-Designmerkmalen gekennzeichnete Optik, ist ein Hingucker. Das Bullauge wird als zentrales Element der einzigartigen runden Form der beiden Lautsprecher neu interpretiert. Es kombiniert eine schicke Beleuchtung und hochwertige Materialien, darunter den Standfuß aus Marmor. Beide Modelle setzen außerdem auf Marantz Radiance 360° Seamless EcoFiber, ein nachhaltig entwickelter Lautsprecherstoff aus recyceltem Meeresplastik. Die schimmernden, dreifarbigen Stoffe sind mit goldfarbenem Lurex-Garn durchwoben und sollen so besonders edel wirken.

VErfügbar sind die Lautsprecher in drei Farbvarianten: Midnight Sky (Schwarz), Moon Ray (hellem Grau) und Marantz Champagne. Ein farblich abgestimmter Sockel aus Naturmarmor rundet das Ganze ab. Außerdem gibt es optional einen Dreibeinständer aus amerikanischem Nussbaum. Die Einzellautsprecher-Lösungen sollen selbst größere Räume mit tadelloser Klangqualität beschallen. Verbaut sind Hoch- und Mitteltöner sowie ein zentraler Subwoofer. Schlüsselmerkmal ist aber das eigens entwickelte Marantz Rise Verstärkerkonzept, welches auf reaktionsschnellen und thermisch effizienten GaN-FETs basiert. Der Horizon realisiert eine Ausgangsleistung von 310 Watt, der Grand Horizon 370 Watt. Damit werden die Marantz Gravity-Treiber versorgt, die mit Neodym-Magneten versehen sind. In der Mitte des Horizon arbeitet ein 165mm Subwoofer, der von zwei 25mm-Seidenkalotten-Hochtönern und drei 50-mm-Breitbändern ergänzt wird. Der größere Grand Horizon ist mit einem 200mm Sub, drei 25mm-Hochtönern und vier 76mm-Mitteltönern ausgestattet. Die digitale Signalverarbeitung übernimmt der von Marantz entwickelte "Mirage"-Algorithmus, der auch verschiedene Klang-Presets bereitstellt.

Auch der Bedienkomfort soll auf Premium-Niveau liegen. Der berührungsempfindliche Bedienring Aura Control ist mit 100 versteckt platzierten LEDs ausgestattet und kommt mit Annäherungs- und Umgebungslichtsensoren daher. An Bord ist natürlich die HEOS-Plattformen mit allen Vorteilen. Außerdem AirPlay 2 und Bluetooth. Hinzu kommt ein analoger, optischer und HDMI-Eingang, außerdem ist die Wiedergabe von USB-Medien möglich. Die integrierte Dolby-Dekodierung bietet Kompatibilität mit Dolby Atmos über HDMI. Die Modelle lassen sich mit anderen HEOS-Komponenten koppeln und es ist auch der Aufbau eines Stereo-Setups mit zwei Horizon oder Grand Horizon möglich.

Der Marantz Horizon und der Marantz Grand Horizon werden ab Mitte Januar für 3.800 EUR / 3.500CHF bzw. 6.000 EUR / 5.500 CHF bei ausgewählten Fachhändlern sowie unter marantz.com in den Farben Moon Ray, Midnight Sky und Marantz Champagne erhältlich sein.

