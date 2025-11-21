News

Sharp stellt AQUOS MiniLED TV-Serie JP7000 von 50 bis 75 Zoll vor

Bildquelle: Sharp

Premium-Technik zu besonders erschwinglichen Preisen soll die neue JP7000 Serie von Sharp liefern. Die Modelle kombinieren ein nahezu rahmenloses, elegantes Design mit MiniLED-Backlight, QLED-Technologie und präzises Zonen-Dimming, so der Hersteller. Unterstützt werden Dolby Vision und HDR10. Für die akustische Untermalung ist ein von Harman Kardon abgestimmtes 2-Wege-System und Dolby Atmos-Support an Bord. Als Betriebssystem dient Google TV.

Die AQUOS MiniLED JP7000 Serie ist ab November in 50, 55, 65 und 75 Zoll erhältlich. Die Preise starten bei 699 Euro.

Weitere Informationen hier:

