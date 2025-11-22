News

Black Friday Angebote von devolo

Bildquelle: devolo

Aktionspreise gibt es im Rahmen des Black Friday auch bei den Heimnetz-Experten von devolo! Viele Geräte aus der Magic 2 Produktserie sind günstiger zu haben, außerdem der devolo WiFi 6 Repeater 3000 für eine kompetente Erweiterung der WLAN-Reichweite.

Alle Angebote findet man hier:

Folgende Rabatte gelten ab dem 22. November:

devolo Magic 2 WiFi 6 Next Erweiterungsadapter für 178,41 Euro statt 209,90 Euro

devolo Magic 2 WiFi 6 Next Starter Kit für 229,9 Euro statt 269,90 Euro

devolo Magic 2 LAN Starter Kit für 110,48 Euro statt 139,90 Euro

devolo Magic 1 WiFi mini Erweiterungsadapter für 59,49 Euro statt 74,90 Euro

devolo WiFi 6 Repeater 3000 für 84,26 statt 99,90 Euro

devolo Magic 2 WiFi 6 Next Multiroom Kit für 410,23 Euro statt 469,90 Euro

devolo Magic 2 WiFi next Starter für 160,77 Euro statt 199,90 Euro

devolo Magic 1 WiFi mini Multiroom für 152,91 Euro statt 179,90 Euro

Wer sich über die Stabilität und Performance der neuen devolo Magic 2 WiFi 6 next Adapter genau informieren möchte, findet hier unseren Test des Multiroom-Kits:

