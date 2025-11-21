News

Sky Black Friday Deal: Serien, Filme, Sport und Netflix für 19,99 Euro

Bildquelle: Sky

Sky hat zum Black Friday ein Angebot für unter 20 Euro pro Monat geschnürt: Für 19,99 Euro gibt es Sky Entertainment Plus sowie Sky Cinema und Sky Sport im Kombi-Abo mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Zusätzlich ist Netflix im Paket enthalten.

Außerdem gibt es die Sky Stream Box kostenlos dazu, auch die Aktivierungsgebühr entfällt aktuell komplett.

Hier geht es zum Angebot:

www.sky.de

Anzeige

Näheres zur Sky Stream Box gibt es in unserem Testbericht:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.