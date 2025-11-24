News
Sharp Black Friday Sale mit neuen Angeboten
24.11.2025 (Philipp Kind)
Zusätzlich zu den direkt im neuen Sharp Shop erhältlichen Angeboten gibt es auch bei Otto.de und Netto-online attraktive Preisreduktionen für Sharp Fernseher. Einige der Black Friday Deals werden in den Prospekten der Discounter promoted und sind in in den Filialen erhältlich. Die tagesaktuellen Reduzierungen finden sich auf den jeweiligen Aktionsseiten und -flyern.
Die Black Friday-Rabatte im Überblick:
Sharp Shop:
- Sharp 43GJ4225E 43" Roku Smart TV mit HDR 10 und Dolby Vision für 249 Euro statt 429 Euro
- Sharp 24FH2EA 24" HD Ready Android TV mit Chromecast für 169 Euro statt 279 Euro
- Sharp HT-SB140MT 2.0 Slim Soundbar für 69,99 Euro statt 129 Euro
Otto.de:
Netto-online (37-50% Rabatt)
Kaufland-Prospekt (50-56% Rabatt)
- Sharp 40HE2245E
- Sharp 55HM4245E
Marktkauf-Prospekt (52% Rabatt)
- Sharp 50HP5265E
