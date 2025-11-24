News

Sharp Black Friday Sale mit neuen Angeboten

Zusätzlich zu den direkt im neuen Sharp Shop erhältlichen Angeboten gibt es auch bei Otto.de und Netto-online attraktive Preisreduktionen für Sharp Fernseher. Einige der Black Friday Deals werden in den Prospekten der Discounter promoted und sind in in den Filialen erhältlich. Die tagesaktuellen Reduzierungen finden sich auf den jeweiligen Aktionsseiten und -flyern.

Die Black Friday-Rabatte im Überblick:

Sharp Shop:

Otto.de:

Netto-online (37-50% Rabatt)

Kaufland-Prospekt (50-56% Rabatt)

Sharp 40HE2245E

Sharp 55HM4245E

Marktkauf-Prospekt (52% Rabatt)

Anzeige



Sharp 50HP5265E

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.