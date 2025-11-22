Amazon 4K Ultra HD & Blu-ray Disc-Angebote (Black Friday)
Amazon präsentiert zur "Black Friday"-Woche zahlreiche Film & Serien-Angebote. Neben vielen einzelnen reduzierten 4K Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs gibt es einen 2 für 1 "Super Sale" mit Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs und DVDs. Beim Kauf jeweils zwei Artikeln aus dem Sortiment gibt es den günstigsten umsonst. Die Ultra HD Blu-rays lassen sich über die integrierte Suchfunktion der Aktions-Seite mit dem Begriff "4K" ausfiltern:
- 2 für 1 "Super Sale" mit Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs (bis 03.12.)
- Alle 4K Ultra HD Blu-ray-Angebote im Überblick
- Alle Blu-ray Disc-Angebote im Überblick
Aktions-Seiten:
- Black Friday-Blockbuster-Angebote - 4K & Blu-ray
- Sonderangebote des Black Friday - 4K & Blu-ray
- Plaion, Warner, Sony & StudioCanal-Angebote (bis 01.12.)
- Black Friday Top 100 4K & Blu-ray-Angebote
- 2 für 1 "Super Sale" mit Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs (bis 03.12.)
einzelne Ultra HD Blu-ray-Highlights:
- Mission: Impossible - The Final Reckoning Steelbook 30,63 EUR
- Mission: Impossible - The Final Reckoning 23,47 EUR
- M3GAN 2.0 20,47 EUR
- Drachenzähmen leicht gemacht 20,47 EUR
- Gladiator II 13,72 EUR
- Nosferatu - Der Untote 18,47 EUR
- Star Trek: Sektion 31 17,47 EUR
- Smile 2 - Siehst Du es auch? 13,72 EUR
- Der phönizische Meisterstreich 20,47 EUR
- Der Brutalist 18,47 EUR
- Galaxy Quest 13,72 EUR
