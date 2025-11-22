News

Amazon 4K Ultra HD & Blu-ray Disc-Angebote (Black Friday)

Amazon präsentiert zur "Black Friday"-Woche zahlreiche Film & Serien-Angebote. Neben vielen einzelnen reduzierten 4K Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs gibt es einen 2 für 1 "Super Sale" mit Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs und DVDs. Beim Kauf jeweils zwei Artikeln aus dem Sortiment gibt es den günstigsten umsonst. Die Ultra HD Blu-rays lassen sich über die integrierte Suchfunktion der Aktions-Seite mit dem Begriff "4K" ausfiltern:

Aktions-Seiten:

einzelne Ultra HD Blu-ray-Highlights:

Angebote ausgewählter Marken:

Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.

