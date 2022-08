News

Samsung zeigt "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"-Preview in 8K

Amazon Prime Video zeigt die neue Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) für seine Abonnenten in 4K und wird Besitzern von Samsung-Fernsehern sogar vorab schon einige Highlights in 8K präsentieren.

Noch vor dem Serien-Start am 2. September wird Samsung exklusive Inhalte in 8K vorführen. In New York findet ein "Sneak Peek Screening Event" mit 25 Minuten aus den ersten zwei Episoden auf einer LED Video Wall statt und einzelne Highlights sollen auch auf digitalen LED-Screens in New York, London und Mailand gezeigt werden.

Samsung wird exklusive Ausschnitte der Serie auf Samsung Neo QLED 8K TVs und "The Wall" 8K Micro LED-Displays zeigen. Kunden sollen in Kürze außerdem den exklusiven 8K-Trailer sehen können. Details zu den Preview-Möglickeiten für Samsung-Kunden in Deutschland liegen noch nicht vor.

Alle Abonnenten von Prime Video werden ab dem 02.09. um 03:00 Uhr die ersten zwei Episoden von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" sehen können. Die weiteren Folgen werden dann jeweils am Freitag um 06:00 Uhr bis zum Staffel-Finale am 14.10.2022 veröffentlicht.

