StudioCanal veröffentlicht "Highlander" auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Highlander" auf Ultra HD Blu-ray. In Großbritannien soll der Action-Fantasy-Klassiker mit Christopher Lambert und Sean Connery laut Amazon am 31.10.2022 als "Collector's Edition" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht werden.

Ein VÖ-Termin in Deutschland ist noch nicht bekannt.

"Higlander" wurde bereits 2016 in 4K restauriert und auch als Blu-ray Disc-Neuauflage veröffentlicht. Eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung deutete sich schon seit einigen Monaten an: Die 4K-restaurierte Version von "Highlander" soll im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe ab dem 06.09.2022 in den deutschen Kinos zu sehen sein.

